Москвичи купаются в фонтанах

Москвичи спасаются от жары во всех доступных водоемах. Ныряют даже там, где купаться запрещено. Желание освежиться не отбивает даже возможный штраф.

Купающихся заметили в фонтанах и на Чистых прудах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.