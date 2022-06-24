"The City": в столице открылись три новых арт-пространства

В Москве открылись три новых арт-пространства.

"Наковальня" – новая галерея, в которой, по задумке создателей, искусство будет находиться на стыке материального и духовного. Здесь открыта выставка по роману "Мифогенная Любовь Каст" П.Пепперштейна и С.Ануфриева. Каждую главу в романах проиллюстрировал отдельный художник. Выставка для посещения бесплатная.

Арт-пространство "Поле" появилось на месте завода, где делали запчасти для космической промышленности. "Поле" стало местом проведения фестиваля документального кино Beat Film Festival.

Ile Theleme – одновременно и галерея, и лекторий, и киноклуб, и даже концертный зал. Подробнее – в сюжете проекта The City.