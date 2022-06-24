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Москва 24

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Транспорт

14:26

Новый агрегатор такси "СвифтДрайв" появится в РФ

транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Выход нового российского агрегатора такси "СвифтДрайв" запланирован на 1 июля, сообщает газета "Известия".

"В наших планах – занять около 12–15% российского рынка. На сегодняшний день объем инвестиций составил более 30 миллионов рублей. Инвестиционная фаза продолжается по мере масштабирования и развития бизнеса", – отметил сооснователь сервиса Станислав Ястржембский.

По его словам, поставщики будут объединены на единой платформе с помощью "СвифтДрайва". Агрегатор также оптимизирует операционные процессы корпоративному клиенту и позволит сэкономить до 25% на транспортное обслуживание. В планах компании – занять место ушедшего из РФ сервиса Gett.

Объем инвестиций в развитие сервиса до выхода на возврат вложений составит до 150 миллионов рублей, часть из которых уже потрачены на заключение договоров с таксопарками, IT-решения и разработку платформы, а также на содержание команды программистов и дизайнеров.

Ястржембский подчеркнул, что "СвифтДрайв" будет сотрудничать с "Яндекс.Такси", а также является партнером "Ситимобила".

"К платформе подключены поставщики транспортных услуг. Клиент при оформлении заказа выбирает услугу по параметрам: быстрее, дешевле и прочее. Но если по какой-то причине у самого "СвифтДрайва" не будет свободного водителя, заказ выполнит один из партнеров", – пояснил сооснователь сервиса.

Ранее агрегатор такси Gett принял решение о прекращении работы в России с 1 июня. После 31 мая для водителей Gett стали недоступны заказы на поездки. При этом компания пообещала выполнить все обязательства по совершенным поездкам.

В свою очередь, Сергей Собянин подписал распоряжение о выделении 450 миллионов рублей на дополнительную поддержку компаний такси и операторов каршеринга. Программа предусматривает увеличение в два раза размера субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам на приобретение транспорта.

В частности, сервисы такси и каршеринга смогут оформить заявки на получение субсидий с 20 июня. Отмечается, что компании такси и каршеринга смогут выполнить финансовые обязательства перед банками и сохранить рабочие места благодаря увеличению размера субсидии. Уточняется, что в каршеринге работают порядка 10 тысяч человек, в такси – свыше 200 тысяч.

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