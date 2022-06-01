"Ситимобил" и "Таксовичкоф" не планируют повышать цены из-за ухода Gett – глава компании

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Сервисы такси "Ситимобил" и "Таксовичкоф" не собираются повышать цены на поездки из-за ухода с российского рынка агрегатора Gett, заявил глава компании People&People, которой принадлежат сервисы, Игорь Рудзий.

"Наши сервисы не собираются повышать цены только из-за возникновения дополнительных затрат на соблюдение правил к агрегаторам такси, увеличения стоимости обслуживания автомобилей или ухода других игроков с рынка такси", – рассказал Рудзий.

Он отметил, что на цену поездок влияет множество факторов. По его словам, минимум вдвое выросла средняя стоимость автомобилей, их комплектующих, ГСМ, а также содержание и ремонт автопарка стали дороже.

В Федеральной антимонопольной службе отметили, что ведомство может вмешаться в ситуацию только при выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее агрегатор такси Gett принял решение о прекращении работы в России с 1 июня. После 31 мая для водителей Gett стали недоступны заказы на поездки. При этом компания пообещала выполнить все обязательства по совершенным поездкам.

В свою очередь, Сергей Собянин подписал распоряжение о выделении 450 миллионов рублей на дополнительную поддержку компаний такси и операторов каршеринга. Программа предусматривает увеличение в два раза размера субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам на приобретение транспорта.

В частности, сервисы такси и каршеринга смогут оформить заявки на получение субсидий с 20 июня. Отмечается, что компании такси и каршеринга смогут выполнить финансовые обязательства перед банками и сохранить рабочие места благодаря увеличению размера субсидии. Уточняется, что в каршеринге работают порядка 10 тысяч человек, в такси – свыше 200 тысяч.

