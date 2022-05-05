Сделка по продаже "Ситимобила" владельцу "Грузовичкоф" завершена

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Петербургская компания "Транс-Миссия", владеющая транспортными сервисами "Грузовичкоф" и "Таксовичкоф", приобрела все ключевые активы агрегатора такси "Ситимобил".

"1 мая 2022 года была завершена передача активов "Ситимобил" новым владельцам. С этого момента сервис "Ситимобил" официально принадлежит ООО "Транс-Миссия", – говорится в заявлении. "Ситимобила".

Покупатель получил все активы "Ситимобила", необходимые для устойчивой работы сервиса и дальнейшего развития. В их число входят программное обеспечение, домены, приложения и сайты.

11 марта стало известно, что акционеры "Ситимобила" приняли решение о прекращении работы сервиса такси. В компании отметили, что все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме. При этом отмечалось, что каршеринговый сервис "Ситидрайв" продолжит свою деятельность.

Позднее источники в компании сообщили, что решение о закрытии "Ситимобила" было принято, поскольку акционеры компании – Сбер и VK – отказались от дальнейших инвестиций.