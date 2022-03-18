Сотрудникам "Ситимобила" объяснили причину закрытия компании – СМИ

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Агрегатор такси "Ситимобил" прекратил свою работу, поскольку акционеры компании – Сбер и VK – отказались от дальнейших инвестиций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в компании.

По их данным, такую причину закрытия компании назвал гендиректор "Ситимобила" Виталий Бедарев на встрече с сотрудниками, которая прошла 17 марта. Бедарев отметил, что продолжение деятельности компании потребовало бы значительных вложений, поскольку ей не удалось стать прибыльной, несмотря на наличие определенных успехов – доля "Ситимобила" на рынке услуг такси в отдельных городах достигла порядка 30%.

Тем не менее акционеры посчитали данный результат недостаточным. В то же время, по словам одного из источников, ранее руководство "Ситимобила" утверждало, что поставленные акционерами целевые показатели выполнены в полном объеме.

"Ситимобил" зарабатывал и мог делать это лучше", – отметил источник.

11 марта стало известно, что акционеры "Ситимобила" приняли решение о прекращении работы сервиса такси. В компании отметили, что все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме. При этом каршеринговый сервис "Ситидрайв" продолжит свою деятельность.