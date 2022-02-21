Сервис заказа такси DiDi прекратит работу в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сервис заказа такси DiDi с 4 марта 2022 года прекращает свою работу в России и Казахстане. Об этом компания сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В компании подчеркнули, что ее целью было делать жизнь своих клиентов удобнее посредством лучшего сервиса, однако больше она не может его предоставлять.
"К сожалению, мы больше не можем это (предоставление лучшего сервиса. – Прим. ред.) обеспечивать в России, в связи с чем DiDi прекратит работать", – говорится в публикации.
Аналогичное сообщение размещено в группе казахстанского представительства сервиса. В компании поблагодарили пользователей за поддержку и отметили, что те смогут воспользоваться услугами агрегатора до 4 марта.
Ранее платежный сервис WebMoney прекратил работу в России. До этого Центробанк отозвал лицензию у астраханского "Консервативного коммерческого банка", обслуживавшего расчеты компании. В результате все операции с кошельками российских пользователей оказались недоступны. В WebMoney пообещали вернуть клиентам деньги и найти решение сложившейся ситуации.
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