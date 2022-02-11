ЦБ РФ отозвал лицензию у "Консервативного коммерческого банка"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации АО "Консервативный коммерческий банк". Соответствующий приказ датируется 11 февраля, сообщается на сайте регулятора.
"Банк "ККБ" фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции", – говорится в сообщении Банка России.
Регулятор отмечает, что банк не проводил работу по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым непрозрачны.
"Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание "теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка", – подчеркивают в ЦБ.
Уточняется, что лишенная лицензии кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. Также были допущены нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у столичного Орбанка. По данным регулятора, банк неоднократно нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Центробанка. В частности акты, касающиеся противодействия отмыванию доходов.
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