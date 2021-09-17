ЦБ отозвал лицензию у банка "Платина"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России с 17 сентября отозвал лицензию у московского коммерческого банка "Платина". Об этом сообщается на сайте регулятора.
"Банк России приказом от 17 сентября 2021 года №ОД-1938 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Платина" ООО КБ "Платина" (регистрационный № 2347, Москва)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что организация в значительных объемах осуществляла непрозрачные операции, связанные с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
Банк "Платина" занимал 246 место по величине активов в российской банковской системе.
На прошлой неделе Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, подняв данный показатель до 6,75% годовых.
Отмечалось, что во II квартале этого года экономика РФ достигла допандемического уровня и стала возвращаться к сбалансированному росту. Однако устойчивые факторы продолжают оказывать существенное влияние на инфляцию из-за стремительного расширения спроса на фоне ограниченных возможностей наращивания выпуска.
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