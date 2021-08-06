ЦБ РФ отозвал лицензию у саранского "КС Банка"

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Центробанк с 6 августа отозвал лицензию на проведение банковских операций у саранского "КС Банка", сообщается на сайте регулятора.

Согласно данным ЦБ, по величине активов на 1 июля кредитная организация занимала 176-е место в банковской системе России.

Ранее Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петрозаводского банка "Онего". По величине активов кредитная организация на 1 декабря занимала 308-е место в банковской системе РФ.

До этого Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Московского международного коммерческого банка.

Отмечалось, что банк нарушал федеральные законы о банковской деятельности, а также игнорировал нормативные акты Центробанка. В частности, кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.