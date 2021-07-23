ЦБ РФ отозвал лицензию у московского "Руна-банка"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Центробанк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у столичного АО "Руна-банк". Об этом сообщается на сайте регулятора.
По величине активов на 1 июля "Руна-банк"занимал 308-е место в банковской системе страны.
Также ЦБ отозвал лицензию у НКО "Русское финансовое общество" за расчеты с онлайн-казино.
"Деятельность НКО "Русское финансовое общество" характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами", – уточняется в сообщении.
Ранее Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Форбанка. Банк нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В середине февраля ЦБ аннулировал лицензию у московского банка "ПСА Финанс Рус". Банк находился на 296-м месте в банковской системе РФ и не являлся участником системы страхования вкладов.
Лицензия была аннулирована после ходатайства кредитной организации о ее добровольной ликвидации. Решение было принято общим собранием участников.
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