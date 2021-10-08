ЦБ отозвал лицензию у московского Орбанка

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у столичного Орбанка. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Орбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Центробанка, в связи с чем в течение последних 12 месяцев к нему неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Также банк нарушал акты ЦБ, касающиеся противодействия "отмыванию" доходов и финансированию терроризма.

Ранее Банк России отозвал лицензию у московского коммерческого банка "Платина". Организация в значительных объемах осуществляла непрозрачные операции, связанные с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

В июле этого года своей лицензии лишился АО "Руна-банк", который осуществлял расчеты между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

