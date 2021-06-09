ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского Банка энергетического машиностроения (Энергомашбанка), который является участником системы страхования вкладов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Уточняется, что Энергомашбанк полностью утратил собственные средства, реализовывал высокорисковую бизнес-модель, занижая величину важных к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Помимо этого, организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка РФ, из-за чего регулятор в течение года неоднократно применял к нему меры.

В связи с потерей ликвидности Энергомашбанк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, а собственники банка не приняли необходимые меры по повышению финансовой устойчивости.

Ранее Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Форбанка. Банк нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.