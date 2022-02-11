WebMoney сообщила о прекращении операций с российскими кошельками

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Все операции по российским кошелькам WebMoney стали недоступны из-за отзыва лицензии у расчетного банка. Платежная система приложит все усилия для возвращения средств владельцам кошельков. Об этом говорится в сообщении WebMoney.
Обслуживанием расчетов компании занимался астраханский "Консервативный коммерческий банк". Решение об отзыве у кредитной организации лицензии Банк России объявил 11 февраля. По словам регулятора, ККБ нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Центробанка. Помимо этого, банк мог быть вовлечен в обслуживание теневого игорного бизнеса и нелегальных участников финансового рынка.
Лицензию также отозвали у НКО "Единая расчетная палата", которая оказывала WebMoney услуги по идентификации клиентов.
"В связи с отзывом лицензии у АО "Банка ККБ", "Гаранта" и расчетного банка системы по рублевым кошельками с 11 февраля 2022 года все операции c P- и R-кошельками становятся недоступны. Замороженные в АО "Банк ККБ" электронные денежные средства участников системы будут выплачены их владельцам", – сообщили в WebMoney.
В компании уточнили, что порядок возврата денег будет озвучен позднее. Сотрудники уточнили, что платежная система приложит все доступные юридические и финансовые усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов.
Платежная система WebMoney прекратила обслуживать российские кошельки
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