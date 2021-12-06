Центробанк отозвал лицензии у "ВСК-Милосердие"

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Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у "ВСК-Милосердие". Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

Речь идет исключительно о лицензиях на осуществление добровольного личного страхования и обязательного медицинского страхования и не касается добровольного страхования жизни.

Уточняется, что отзыв лицензий обусловлен отказом данной компании от осуществления предусмотренной ими деятельности.

Ранее Центробанк отозвал лицензию на осуществление страховой деятельности у ПАО "АСКО-Страхование". По данным регулятора, компания нарушала допустимое значение норм соотношения капитала и принятых обязательств.

