ЦБ РФ отозвал лицензию у ПАО "АСКО-Страхование"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк России отозвал лицензию на осуществление страховой деятельности у ПАО "АСКО-Страхование". Об этом сообщается на сайте Банка РФ.
По данным регулятора, компания нарушала допустимое значение норм соотношения капитала и принятых обязательств.
Ранее СМИ сообщили, что около 30 кредитных организаций могут закрыться в России к октябрю будущего года.
Согласно прогнозам, в течение года до 29 кредитных организаций, которые составляют примерно 8% от их общего числа, могут прекратить работу из-за отзыва лицензии или из-за процесса слияния и поглощения.