ЦБ РФ отозвал лицензию у ПАО "АСКО-Страхование"

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Центробанк России отозвал лицензию на осуществление страховой деятельности у ПАО "АСКО-Страхование". Об этом сообщается на сайте Банка РФ.

По данным регулятора, компания нарушала допустимое значение норм соотношения капитала и принятых обязательств.

Ранее СМИ сообщили, что около 30 кредитных организаций могут закрыться в России к октябрю будущего года.

Согласно прогнозам, в течение года до 29 кредитных организаций, которые составляют примерно 8% от их общего числа, могут прекратить работу из-за отзыва лицензии или из-за процесса слияния и поглощения.

