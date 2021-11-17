МВД открыло дело о мошенничестве с лицензией в одной из частных клиник Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полицейские в Москве открыли уголовное дело о мошенничестве с лицензией в одной из частных клиник города. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

Как рассказал собеседник агентства, в Управление лицензирования и аккредитации города поступил заведомо подложный документ о прекращении лицензии у ООО "Центр инновационных медицинских технологий" ("Евроонко").

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ", – сообщил источник.

Ранее Савеловская межрайонная прокуратура начала проверку в частной медицинской клинике в связи со смертью женщины после пластической операции.

Самочувствие пациентки ухудшилось после операции. Ей оказали реанимационную помощь, но женщина скончалась.