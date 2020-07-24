Прокуратура Москвы нашла нарушения в клинике после смерти пациентки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Савеловская межрайонная прокуратура начала проверку в частной медицинской клинике в связи со смертью женщины 1985 года рождения после пластической операции.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы, самочувствие пациентки ухудшилось после операции. Ей оказали реанимационную помощь, но женщина скончалась.

В ходе проверки в клинике выявили ряд нарушений. По каждому факту будут приняты меры. Было возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел 15 июля на улице Асеева.

В июне скончалась лжехирург Алена Верди. Ее подозревали в причинении тяжкого вреда здоровью и смерти в результате пластических операций. У девушки не было специального образования.