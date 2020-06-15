Скончалась лжехирург Алена Верди

Фото: телеграм-канал "112"

В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди, которую обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью пациентов. Об этом сообщила подруга девушки в Instagram.

"Тебя больше нет, и с тобой ушла большая часть меня. Ты многое хотела сказать и донести, но тебя не слышали", – написала Юлия Синицкая.

Ранее региональные СМИ на Кубани сообщили, что Верди впала в кому. В УФСИН Краснодарского края данную информацию не прокомментировали.

По данным РЕН ТВ, Верди скончалась 15 июня в 5:50, не приходя в сознание. Тело девушки обследуют судмедэксперты.

Алену Верди подозревали в причинении тяжкого вреда здоровью и смерти пациентам, которым она делала пластические операции в домашних условиях в период с 2015 по 2019 год. У девушки не было специального образования и соответствующей роду деятельности лицензии.

Сотрудники правоохранительных органов задержали ее в 2019 году в аэропорту Краснодара. 4 июня 2020 года должно было начаться первое слушание по ее делу, однако по состоянию здоровья Верди оно было перенесено.

