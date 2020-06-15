"Франкенштейн в медицинском халате"? Что известно о жизни и работе Алены Верди

Лжепластический хирург Алена Верди, которую пациенты обвиняли в том, что она их изуродовала, скончалась в одной из больниц Краснодара. С марта текущего года она находилась под домашним арестом. В начале июня в суде должно было состояться заседание по ее делу, однако его перенесли из-за самочувствия Верди. Позднее сообщалось, что она была доставлена в реанимацию и находится в коме. Рассказываем, что известно о жизни и работе лжехирурга.



Фото: соцсети

"Было понятно, что ее не вытянут"

Самопровозглашенный пластический хирург Алена Верди скончалась в одной из городских больниц Краснодара рано утром 15 июня. Об этом рассказал адвокат одной из ее бывших пациенток Андрей Таран, добавив, что причина смерти пока не известна. О том, что Верди умерла, сообщила и ее подруга Юлия Синицкая в социальных сетях.





Юлия Синицкая подруга Тебя больше нет, и с тобой ушла большая часть меня. Ты многое хотела сказать и донести, но тебя не слышали.

В следственном управлении СКР по Краснодарскому краю также подтвердили, что скончалась 38-летняя местная жительница, однако фамилию не уточнили.

С марта этого года Верди находилась под домашним арестом, но ее бывшие пациенты жаловались, что, несмотря на запрет, она все равно покидала квартиру. Так, например, по словам одной женщины, "врач" посетила салон красоты. Снимки, где ей делают макияж, распространились в социальных сетях.

В четверг, 4 июня, должно было состояться первое судебное заседание по делу Верди, но его перенесли из-за ее самочувствия. А на следующий день СМИ сообщили, что женщина впала в кому из-за большой дозы инсулина и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Одна из бывших пациенток Верди Анастасия Исмаилова рассказала, при каких обстоятельствах все произошло.





Анастасия Исмаилова одна из бывших пациенток Алены Верди С самого первого дня было понятно, что ее не вытянут. У нее была гипокома из-за слишком большой дозы инсулина. Кроме того, она принимала различные медицинские препараты, которые ей не были нужны, и накануне пила алкоголь. Все это сыграло свою роль.

Верди подозревали как минимум в семи эпизодах оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим за собой причинение тяжкого вреда здоровью в период с 2015 по 2019 год. Более того, в 2017 году от ее рук погибла одна пациентка. Лжехирург провела ей липосакцию, а спустя 20 часов клиентка скончалась. Верди признали виновной в произошедшем, при этом она отделалась штрафом в 150 тысяч рублей, после чего продолжила свою "карьеру".

Операции "врач" проводила в частной клинике. Кроме того, она принимала пациенток в своей квартире. Сперва все обвинения в свой адрес Верди отрицала.

"Раньше никаких претензий не было, все со мной переписывались, все были довольны. Сейчас начался какой-то ужас, вот эта клевета и вот эта вот ложь", – заявляла она.

Однако в конечном итоге признала вину в полном объеме. По сообщениям СМИ, в своем признании, написанном в марте этого года, Верди рассказала, что решила стать пластическим хирургом еще в 2013–2014 годах, однако нужного образования не имела. Находясь у родственников на Украине, прошла практику в частной клинике Днепропетровска, а перед переездом в Россию приобрела поддельный диплом о профильном образовании.



Жертвы красоты

Некоторые пациентки Алены Верди называют ее "Франкенштейн в медицинском халате", поскольку последствия операций, сделанные "хирургом", испортили им жизни.

В 2016 году Александра из Краснодара решила немного изменить свою внешность. Верди сделала ей уменьшение груди, провела липосакцию и удалила комки Биша. Спустя некоторое время у пациентки начали образовываться рубцы и возникли новообразования в груди. А спустя три года и вовсе выяснилось, что "хирург" оставила в животе Александры 15-сантиметровый дренаж.

Еще одна пострадавшая Анастасия рассказала, что появившиеся после вмешательства дефекты Верди считала нормальными.

"Я верила и надеялась, потому что она говорила, что год должен пройти, чтобы увидеть результаты операции", – объяснила она.

Другая пациентка Кристина попала к "лучшему хирургу" после неудачной коррекции носа. Верди заверила, что все исправит, однако после операции девушке стало трудно дышать, а результаты "идеальной" работы пришлось исправлять другому доктору.





Кристиан одна из бывших пациенток Алены Верди Врач сказал: "У вас мясорубка как будто бы в носу побывала". У меня нет соответствующих тканей, которые были.

Евгения обратилась к Верди с желанием сделать коррекцию век, но вместо красоты получила незакрывающиеся глаза.

"Перенесла я вообще три операции. При второй оторвался большой кусок кожи. Естественно, когда зашили, глаза вывернулись, и я стала прямо конкретно изуродована", – объяснила она.

В конце концов бывшие пациентки Верди обратились в Следственный комитет, после чего в отношении "хирурга" возбудили уголовное дело.



Соболева Илона