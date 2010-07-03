Лжекосметолога Коростелеву приговорили к 5,5 годам колонии

Лжекосметолога Наталью Коростелеву приговорили к пяти с половиной годам колонии, сообщает телеканал Москва 24. Решение вынес Савеловский суд столицы.

В 2016 году было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья потребителей, в отношении врача-косметолога Натальи Коростелевой. По версии следствия, индивидуальный предприниматель Коростелева совместно с Екатериной Егоровой и Саният Яикбаевой открыли косметологический кабинет на Ленинградском проспекте в Москве, где оказывали услуги без лицензии.

В частности, 1 марта 2013 года Коростелева сделала инъекцию неустановленного вещества в область лица обратившейся к ним клиентке. В результате укола у нее начался сильный воспалительный процесс, повлекший абсцесс мягких тканей лица и левой глазничной области. Потерпевшей пришлось неоднократно обращаться к врачам для устранения последствий от процедуры.

От рук неквалифицированных женщин пострадали 19 клиенток, которые получили "необратимые изменения внешности и психологические травмы".

