Жертва хирурга Алены Верди рассказала о неудачной операции

Московские врачи спасли очередную жертву пластического хирурга Алены Верди, передает телеканал Москва 24.

Жительница Краснодара Александра решила изменить и подкорректировать свою внешность в 2016 году. Тогда она долго искала в интернете мастера и по положительным отзывам в интернете выбрала Алену Верди. Тогда женщина работала в трехэтажной частной клинике в центре Краснодара.

После посещения хирурга Александре было сделано уменьшение груди, проведена липосакция, удалены комки Биша. Однако спустя время девушка столкнулась с различными осложнениями в виде образований рубцов, деформации внешности, возникновении новообразований в груди.

Более того, как оказалось позднее, во время операции хирург Верди оставила в животе Александры 15-сантиметровый дренаж. Это выяснилось спустя три года после операции. На днях столичным врачам удалось извлечь инородный предмет из тела девушки.

Согласно последним данным, Верди изуродовала более 10 пациенток. Еще одна пострадавшая Анастасия Исмаилова рассказывала, что появившиеся дефекты врач считала нормой. Она уверяла девушку, что нужно смериться с ними и подождать около года.

В апреле суд в Краснодаре арестовал хирурга Алену Верди по подозрению в оказании некачественных услуг. Диплом доктора оказался поддельным.

В 2017 году женщину признали виновной по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Тогда ее приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей.

В последнее время в России наибольшей популярностью пользуются услуги косметологов и пластических хирургов. В связи с этим увеличилось число и лжеврачей, которые не имеют легальных соответствующих документов. В итоге их жертвами становятся тысячи пациентов.

