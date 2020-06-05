Лжехирург Алена Верди впала в кому – СМИ

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Лжехирург из Краснодара Алена Верди, подозреваемая в незаконных манипуляциях над пациентами, впала в кому. Об этом сообщают "Кубанские новости".

По данным региональных СМИ, девушка находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В УФСИН Краснодарского края эту информацию не прокомментировали.

Алена Верди подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью и смерти пациентам, которым она делала пластические операции в домашних условиях в период с 2015 по 2019 год. При этом специального образования у нее не было.

Девушка была задержана в 2019 году в аэропорту Краснодара. 4 июня 2020 года должно было состояться первое заседание по ее уголовному делу, однако оно было перенесено.

