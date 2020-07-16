Дело возбудили после смерти женщины из-за липосакции в частной клинике на севере столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациентки одной из частных медклиник, расположенной на севере столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по городу Юлию Иванову.

По ее словам, дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека".

В сообщении говорится, что 15 июля после проведения липосакции в частной клинике на улице Асеева самочувствие пациентки 1985 года рождения ухудшилось. Врачи оказали ей реанимационную помощь, однако женщина скончалась.

На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в Росздравнадзоре рассказали о нелегальной работе клиники, в которой умерла пациентка. Она стала жертвой интимной пластики, которую проводил врач без лицензии на осуществление медицинской деятельности по данному профилю.

В марте мужчина скончался во время операции по ринопластике в московской клинике. Предварительной причиной смерти мужчины назвали острое нарушение мозгового кровообращения.