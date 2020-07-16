Дело возбудили после смерти женщины из-за липосакции в частной клинике на севере столицы

16:00
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациентки одной из частных медклиник, расположенной на севере столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по городу Юлию Иванову.
По ее словам, дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека".
В сообщении говорится, что 15 июля после проведения липосакции в частной клинике на улице Асеева самочувствие пациентки 1985 года рождения ухудшилось. Врачи оказали ей реанимационную помощь, однако женщина скончалась.
На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Ранее в Росздравнадзоре рассказали о нелегальной работе клиники, в которой умерла пациентка. Она стала жертвой интимной пластики, которую проводил врач без лицензии на осуществление медицинской деятельности по данному профилю.
В марте мужчина скончался во время операции по ринопластике в московской клинике. Предварительной причиной смерти мужчины назвали острое нарушение мозгового кровообращения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: