СК проверяет информацию о смерти женщины в результате липосакции в столице

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Следственный комитет РФ по столице начал расследование в связи с информацией о смерти пациентки частной клиники Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"По предварительным данным, 15 июля 2020 года в операционном отделении частной медицинской клиники на севере Москвы скончалась женщина 1985 года рождения", – заявили в пресс-службе СК. Уточняется, что пациентка обращалась туда для проведения процедуры липосакции.

Обстоятельства смерти женщины, решившейся на операцию, выясняются. По факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится доследственная проверка. С завершением проверки следователи примут процессуальное решение.

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В марте мужчина скончался во время операции по ринопластике в московской клинике. Предварительной причиной смерти мужчины назвали острое нарушение мозгового кровообращения.