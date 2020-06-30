В России снизилось число осложнений после пластических операций

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Главный внештатный специалист, пластический хирург Минздрава РФ Наталья Мантурова рассказала, что после масштабных проверок в июне 2018 года и начала действия повышенных требований к оказанию медпомощи по профилю "пластическая хирургия" большинство клиник лишилось лицензий, что положительно сказалось на безопасности пациентов. Об этом сообщает News.ru.

"Клиники, которые смогли соответствовать порядку, – это крупные учреждения, содержащие в своем составе большое количество подразделений и специалистов, которые несут полную ответственность за своих пациентов, в этих клиниках более высокий уровень безопасности и оказания медицинской помощи, хорошее оснащение", – рассказала Мантурова.

По ее словам, в Минздраве отметили тенденцию снижения скандальных случаев.

Также эксперт подчеркнула, что в России значительно сократилось количество осложнений при проведении пластических операций.

Депутат Госдумы Иван Сухарев ранее выступил с предложением создать открытый реестр сертифицированных пластических хирургов. Отмечалось, что в России каждый год осуществляется свыше 150 тысяч пластических операций, которые приносят частным клиникам доходы в несколько миллиардов. При этом участились случаи, когда пациенты сталкиваются с мошенниками. В связи с этим Сухарев предложил создать на сайте Росздравнадзора реестр пластических хирургов, по которому можно будет сверить сертификацию данного специалиста.