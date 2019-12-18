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Общество

08:35

Реестр пластических хирургов может появиться в России

общество медицина

Фото: depositphotos/belchonock

В Госдуме предложили создать открытый реестр сертифицированных пластических хирургов. Документы с такой инициативой адресовали руководителю Росздравнадзора Михаилу Мурашко. Об этом информирует RT со ссылкой на обращение депутата Ивана Сухарева.

Отмечается, что в России каждый год осуществляется свыше 150 тысяч пластических операций, которые приносят частным клиникам доходы в несколько миллиардов.

"При этом в СМИ все чаще стали возникать случаи, когда российские граждане сталкиваются с мошенниками, выдающими себя за пластических хирургов. В итоге многие из этих историй оборачиваются негативными последствиями: нанесением значительного вреда клиентам, а иногда, к сожалению, и летальными исходами", – заявил автор предложения.

В связи с этим Сухарев предложил создать на официальном сайте Росздравнадзора реестр пластических хирургов, по которому можно будет сверить сертификацию данного специалиста.

Ранее в Росздравнадзоре рассказали о нелегальной работе клиники, в которой умерла пациентка. Она стала жертвой интимной пластики, которую проводил врач без лицензии на осуществление медицинской деятельности по данному профилю.

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