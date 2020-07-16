Глава СК поручил доложить о ходе дела о гибели женщины после пластической операции

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту гибели женщины после пластической операции в столице, сообщает пресс-служба комитета.

"По данным следствия, 15 июля 2020 года после проведения пластической операции в одной из частных клиник в городе Москве самочувствие женщины 1985 года рождения ухудшилось, и, несмотря на оказанную реанимационную помощь, она скончалась", – говорится в сообщении.

В марте мужчина умер во время операции по исправлению носовой перегородки. Предварительной причиной смерти назвали острое нарушение мозгового кровообращения. Была организована проверка.

В июне не стало лжехирурга Алены Верди, которую пациенты обвиняли в том, что она их изуродовала. Лжеврача подозревали в причинении тяжкого вреда здоровью и смерти, пластические операции она проводила в домашних условиях в период с 2015 по 2019 год. У девушки не было специального образования и соответствующей роду деятельности лицензии. В 2019-м ее арестовали.