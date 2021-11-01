Выплаты вкладчикам лишенного лицензии банка "Спутник" продолжаются – АСВ

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Выплаты вкладчикам самарского коммерческого банка "Спутник" продолжаются, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Отмечается, что Центробанк с 10 сентября возложил на АСВ функции временной администрации банка "Спутник". Банк получил отсрочку на исполнение своих обязанностей перед кредиторами. Прием заявлений и выплаты вкладчикам начались 20 сентября. А с 1 ноября ЦБ отозвал лицензию на осуществление операций у самарского коммерческого банка.

По состоянию на 25 октября АСВ произвело выплаты 1 800 вкладчикам банка. Сумма составила 392,4 миллиона рублей, примерно 76% от общей страховой ответственности АСВ. Кроме того, по оценкам агентства, 99,5% вкладчиков "Спутника" могут возместить свои вклады в полном объеме за счет выплаты страхового возмещения из фонда обязательного страхования вкладов.

Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у московского коммерческого банка "Платина". Организация в значительных объемах осуществляла непрозрачные операции, связанные с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.