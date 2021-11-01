Выплаты вкладчикам лишенного лицензии банка "Спутник" продолжаются – АСВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Выплаты вкладчикам самарского коммерческого банка "Спутник" продолжаются, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Отмечается, что Центробанк с 10 сентября возложил на АСВ функции временной администрации банка "Спутник". Банк получил отсрочку на исполнение своих обязанностей перед кредиторами. Прием заявлений и выплаты вкладчикам начались 20 сентября. А с 1 ноября ЦБ отозвал лицензию на осуществление операций у самарского коммерческого банка.
По состоянию на 25 октября АСВ произвело выплаты 1 800 вкладчикам банка. Сумма составила 392,4 миллиона рублей, примерно 76% от общей страховой ответственности АСВ. Кроме того, по оценкам агентства, 99,5% вкладчиков "Спутника" могут возместить свои вклады в полном объеме за счет выплаты страхового возмещения из фонда обязательного страхования вкладов.
Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у московского коммерческого банка "Платина". Организация в значительных объемах осуществляла непрозрачные операции, связанные с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: