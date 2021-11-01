ЦБ отозвал лицензию у банка "Спутник"

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Банк России с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление операций у самарского коммерческого банка "Спутник". Об этом со ссылкой на регулятор сообщает РИА Новости.

Уточняется, что по величине активов в российской банковской системе "Спутник" находился на 293-м месте.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у московского коммерческого банка "Платина". Организация в значительных объемах осуществляла непрозрачные операции, связанные с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

До этого Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у столичного "Орбанка". Уточнялось, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ. За год к банку неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

