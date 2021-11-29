Почти 30 кредитных организаций могут закрыться в РФ к октябрю 2022 года – СМИ

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Около 30 кредитных организаций могут закрыться в России к октябрю будущего года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на обзор "Индекс здоровья банковского сектора" рейтингового агентства "Эксперт РА".

Согласно прогнозам, в течение года до 29 кредитных организаций, которые составляют примерно 8% от их общего числа, могут прекратить работу из-за отзыва лицензии или из-за процесса слияния и поглощения.

По словам экспертов, прогноз рассчитан на основе частоты дефолтов.

Управляющий директор по валидации агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов рассказал изданию, что риски наиболее существенны для организаций, относящихся к рейтинговым категориям не выше ruB.

В этом году по сравнению с предыдущим количество случаев добровольного аннулирования лицензий снижается, хоть и значительно превышает показатели, которые были до пандемии коронавируса, подчеркнул Беликов.

С 1 ноября Центробанк отозвал лицензию на осуществление операций у самарского коммерческого банка "Спутник".

Также сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у московского коммерческого банка "Платина". Организация в значительных объемах осуществляла непрозрачные операции, связанные с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

До этого Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у столичного "Орбанка". Уточнялось, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ.

