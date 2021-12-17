Центробанк отозвал лицензию у НКО "Премиум"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России с 17 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) "Премиум". Об этом сообщается на сайте регулятора.
По данным ЦБ, организация нарушала законодательство о банковской деятельности и противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.
"НКО "Премиум" проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами", – говорится в сообщении.
Кроме того, НКО "Премиум" нарушала предписания Банка России, в связи с чем регулятор в течение последнего года применял к ней различные меры воздействия. По величине активов организация занимала 359-е место в российской банковской системе.
Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у "ВСК-Милосердие". Речь шла исключительно о лицензиях на осуществление добровольного личного страхования и обязательного медицинского страхования и не касалось добровольного страхования жизни.
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