Москва прекращает спутниковое и иное вещание Deutsche Welle в РФ

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Москва закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle. В частности, прекращается спутниковое и иное вещание телерадиокомпании на территории страны. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Также будет аннулирована аккредитация для всех сотрудников российского бюро немецкого СМИ. Уточняется, что это сделано в рамках ответных мер на недружественные действия ФРГ.

2 февраля 2022 года стало известно, что немецкий регулятор MABB запретил вещание компании RT DE Productions в Германии. Ограничение введено на работу через спутник Eutelsat, Smart TV, сайт и приложение RT, а также через платформу Odysee.

В министерстве иностранных дел РФ сообщили, что российская сторона будет вынуждена реализовать ответные меры против немецких СМИ, получивших аккредитацию на работу в стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запрет вещания RT DE в Германии. Представитель Кремля назвал решение регулятора MABB посягательством на свободу слова и ограничением работы международного СМИ.