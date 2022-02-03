В Кремле отреагировали на запрет вещания RT DE в Германии

Фото: ТАСС/DPA/Paul Zinken

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на запрет вещания RT DE в Германии. Он подчеркнул, что речь идет о международном СМИ, сообщает RT.

"Ситуация абсолютно очевидна: российскому средству массовой информации, я бы даже сказал, международному средству массовой информации запрещают вещание в Германии", – сказал Песков.

Решение немецкого регулятора он назвал посягательством на свободу слова.

Ранее немецкий регулятор MABB запретил вещание компании RT DE Productions. При этом заместитель главреда RT Анна Белкина уточнила, что данная организация самостоятельно вещание не ведет, а только готовит программы для канала RT DE.

Министерство иностранных дел РФ объявило о том, что российская сторона будет вынуждена принять меры против аккредитованных немецких СМИ.

В МИД отметили, что могут также предпринять шаги в отношении интернет-ресурсов, которые удаляли со своих платформ сетевые аккаунты телеканала RT.

