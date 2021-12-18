В МИД РФ потребовали от ОБСЕ осудить действия Германии в отношении RT

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В ОБСЕ должны решительно осудить действия главы европейского органа по надзору за СМИ Тобиаса Шмида в отношении телеканала RT. Такую позицию высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как заявила дипломат, Германия с самого начала отвергла возможность выдачи лицензии для вещания RT DE.

"ФРГ надавила на Люксембург, чтобы и эта страна не разрешила транслировать сигнал, а теперь ФРГ прямо угрожает телеканалу", – объяснила представитель МИД.

Как передает РИА Новости, Захарова назвала сложившуюся ситуацию преследованием телеканала.

"ОБСЕ так и будет молчать?" – возмутилась представитель российского дипведомства.

Ранее глава немецкого медиарегулятора Ева Флекен сообщила о расследовании в отношении RT по причине запуска программы на немецком языке, якобы не имеющей лицензии на вещание в стране.

По мнению заместителя главного редактора RT Анны Белкиной, претензии немецкого медиарегулятора к телеканалу являются абсурдными. Она пояснила, что иск был направлен только против компании RT DE Productions, которая занимается производством программ для канала RT DE.