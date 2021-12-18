Замглавреда RT посчитала абсурдными претензии к телеканалу в Германии

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Фото: Zuma\TASS/Jaap Arriens
Заместитель главного редактора RT Анна Белкина назвала абсурдными претензии немецкого медиарегулятора к телеканалу. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее глава немецкого медиарегулятора Ева Флекен сообщила о расследовании в отношении RT по причине запуска программы на немецком языке, якобы не имеющей лицензии на вещание в стране.
Как пояснила Белкина, иск был направлен только против компании RT DE Productions, которая занимается производством программ для канала RT DE.
"Именно поэтому иск совершено необоснован и даже абсурден", – пояснила замглавреда.
Она подчеркнула, что RT DE имеет все необходимые лицензии, предписанные местным законодательством.
"У телеканала RT DE есть все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы", – заключила Белкина.
Ранее в YouTube рассказали, что два немецких канала RT были удалены с площадки в связи с публикацией ими ложных данных о пандемии коронавируса. Отмечается, что в связи с этим каналы были лишены права публикации новых видеоматериалов, однако телеканал RT попытался обойти ограничения, использовав другой канал.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала действия администрации YouTube медийной войной. Она призвала российские власти запретить в РФ крупные немецкие СМИ, а также ввести санкции против YouTube. По ее словам, это необходимо сделать "хотя бы из самоуважения".
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