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Технологии

16:28

RT DE подал в суд ходатайство о временном запрете против блокировки и страйков со стороны

суды технологии

Фото: ТАСС/ Dwi Anoraganingrum via www.imago-images.de

RT DE подал в суд ходатайство о временном запрете против блокировки и страйков со стороны YouTube. Об этом сообщила руководитель канала Динара Токтосунова.

"Мы направили досудебное письмо в Google. Тишина. Тогда наши юристы подали ходатайство в суд о временном запрете против блокировки и страйков в отношении RT DE. Временный судебный запрет – это такая быстрая мера для защиты", – цитирует ее RT.

По ее словам, если у истца есть основания, то решение могут вынести за пару дней или часов. При этом ответчик может оспорить это решение.

Токтосунова добавила, что к моменту, когда было подано ходатайство, в суде уже лежало на столе возражение от Google. Ознакомиться с этим документом и представить свои аргументы RT DE должен до 26 октября.

28 сентября руководитель RT DE и Ruptly сообщила, что YouTube удалил без права восстановления два немецких канала RT – RT DE и Der Fehlende Part (DFP).

Как ранее сообщили в YouTube, удаление с платформы двух немецких каналов RT связано с публикацией ими ложных данных о пандемии коронавируса. Подобные действия противоречат правилам видеохостинга.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на фоне блокировки каналов RT DE и Der Fehlende Part российские власти могут заблокировать видеохостинг YouTube.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала правительство Германии прокомментировать, как оно квалифицирует удаление немецкоязычных каналов RT.

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