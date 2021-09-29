Матвиенко прокомментирована ситуацию с удалением немецких каналов RT

17:33
Фото: Jaap Arriens/Zuma/ТАСС
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в связи с удалением двух немецких каналов RT на YouTube Роскомнадзор должен занять максимально жесткую позицию. Об этом пишет ТАСС.
"Роскомнадзору (нужно. – Прим. ред.)... обязать их следовать российскому законодательству. Если это не будет услышано, принять другие жесткие меры, у нас инструментарий достаточный, в том числе и ответные жесткие меры", – пояснила Матвиенко.
Спикер также предложила не размещать рекламу в зарубежных IT-компаниях, которые нарушают свободу слова.
"Очень эффективным средством было бы, если бы государственные компании и корпорации, наш национально ориентированный патриотичный бизнес просто не размещали у них рекламу в знак протеста, что они творят такое беззаконие", – сказала Матвиенко.
Как ранее сообщили в YouTube, удаление с платформы двух немецких каналов RT связано с публикацией ими ложных данных о пандемии коронавируса. Подобные действия противоречат правилам видеохостинга.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на фоне блокировки каналов RT DE и Der Fehlende Part российские власти могут заблокировать видеохостинг YouTube.
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