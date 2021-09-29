Матвиенко прокомментирована ситуацию с удалением немецких каналов RT

Фото: Jaap Arriens/Zuma/ТАСС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в связи с удалением двух немецких каналов RT на YouTube Роскомнадзор должен занять максимально жесткую позицию. Об этом пишет ТАСС.

"Роскомнадзору (нужно. – Прим. ред.)... обязать их следовать российскому законодательству. Если это не будет услышано, принять другие жесткие меры, у нас инструментарий достаточный, в том числе и ответные жесткие меры", – пояснила Матвиенко.

Спикер также предложила не размещать рекламу в зарубежных IT-компаниях, которые нарушают свободу слова.

"Очень эффективным средством было бы, если бы государственные компании и корпорации, наш национально ориентированный патриотичный бизнес просто не размещали у них рекламу в знак протеста, что они творят такое беззаконие", – сказала Матвиенко.

Как ранее сообщили в YouTube, удаление с платформы двух немецких каналов RT связано с публикацией ими ложных данных о пандемии коронавируса. Подобные действия противоречат правилам видеохостинга.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на фоне блокировки каналов RT DE и Der Fehlende Part российские власти могут заблокировать видеохостинг YouTube.