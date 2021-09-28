В МИД РФ назвали информационной агрессией удаление каналов RT на YouTube

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Удаление немецкоязычных каналов RT DE и Der Fehlende является актом беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга YouTube, а также очевидным проявлением цензуры. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, распространенном во вторник, 28 сентября.

"Немецкоязычные проекты российского медиахолдинга РТ подверглись акту беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга YouTube, совершенному при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны", – говорится в заявлении.

В российском внешнеполитическом ведомстве также считают необходимым ввести симметричные ответные меры в отношении немецких СМИ в России. Указано, что МИД обратится с этим предложением к компетентным ведомствам РФ.

"С учетом характера произошедшего, полностью вписывающегося в логику развязанной против России информационной войны, принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России <...> представляется не только уместным, но и необходимым", – подчеркнули в МИД РФ.

Ранее в администрации видеохостинга заявили, что два немецких канала RT были удалены с площадки в связи с публикацией ими ложных данных о пандемии коронавируса.

Отмечается, что в связи с этим каналы были лишены права публикации новых видеоматериалов, однако телеканал RT якобы попытался обойти ограничения, использовав другой канал.

Глава RT DE и Ruptly Динара Токтосунова подтвердила, что немецкие каналы RT были удалены без права восстановления. В свою очередь главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала действия YouTube медийной войной.