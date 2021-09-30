Захарова призвала правительство Германии прокомментировать удаление каналов RT

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала правительство Германии прокомментировать, как оно квалифицирует удаление немецкоязычных каналов RT. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"У меня прямой вопрос к Штеффену Зайберту. Как правительство ФРГ квалифицирует действия американской хостинговой платформы, которая удалила немецкоязычные каналы RT? Считает ли правительство ФРГ подобные шаги не слишком хорошим отношением к свободе печати?" – говорится в публикации.

Как ранее сообщили в YouTube, удаление с платформы двух немецких каналов RT связано с публикацией ими ложных данных о пандемии коронавируса. Подобные действия противоречат правилам видеохостинга.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на фоне блокировки каналов RT DE и Der Fehlende Part российские власти могут заблокировать видеохостинг YouTube.