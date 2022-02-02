Регулятор ФРГ запретил RT DE вещание на немецком языке

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Немецкий регулятор MABB запретил вещание компании RT DE Productions. Об этом сообщает RT.

"Сегодня немецкий регулятор MABB вынес постановление о том, что продакшен-компания RT DE Productions должна прекратить вещание на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе Odysee", – заявила заместитель главреда RT Анна Белкина.

По словам специалиста, данная компания самостоятельно не осуществляет вещание, а занимается только производством программ для канала RT DE. Этот канал, в свою очередь, имеет право на вещание в Европе.

Белкина добавила, что RT DE Productions будет обжаловать решение немецкого регулятора MABB в суде. Канал RT DE продолжит вещание из Москвы.

В сентябре 2021 года видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT. Представители платформы объяснили, что это было сделано в связи с публикацией ими ложных данных о пандемии коронавируса.