Регулятор ФРГ запретил RT DE вещание на немецком языке

17:36
Фото: Paul Zinken/dpa/picture-alliance/ТАСС
Немецкий регулятор MABB запретил вещание компании RT DE Productions. Об этом сообщает RT.
"Сегодня немецкий регулятор MABB вынес постановление о том, что продакшен-компания RT DE Productions должна прекратить вещание на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе Odysee", – заявила заместитель главреда RT Анна Белкина.
По словам специалиста, данная компания самостоятельно не осуществляет вещание, а занимается только производством программ для канала RT DE. Этот канал, в свою очередь, имеет право на вещание в Европе.
Белкина добавила, что RT DE Productions будет обжаловать решение немецкого регулятора MABB в суде. Канал RT DE продолжит вещание из Москвы.
В сентябре 2021 года видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT. Представители платформы объяснили, что это было сделано в связи с публикацией ими ложных данных о пандемии коронавируса.
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