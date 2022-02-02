МИД РФ объявило об ответных мерах на запрет вещания RT DE в Германии

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Министерство иностранных дел РФ объявило о том, что российская сторона будет вынуждена принять меры против аккредитованных немецких СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.

В МИД отметили, что могут также предпринять шаги в отношении интернет-ресурсов, которые удаляли со своих платформ сетевые аккаунты телеканала RT.

Немецкий регулятор MABB запретил вещание компании RT DE Productions в среду, 2 февраля. При этом заместитель главреда RT Анна Белкина уточнила, что данная организация самостоятельно вещание не ведет, а только готовит программы для канала RT DE.