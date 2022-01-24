YouTube-каналы "Русского радио" и группы "Земляне" могут восстановить в течение 10 дней

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YouTube-каналы радиостанции "Русское радио" и группы "Земляне" могут восстановить в течение 10 дней, если подавшие жалобу не инициируют судебный процесс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу YouTube в России.

Аккаунты заблокировали после жалоб на нарушение авторских прав со стороны неизвестной компании. В видеохостинге рассказали, что это стандартный спор об авторских правах, когда жалобы от третьих лиц приводят к временной блокировке каналов.

"После получения копирайт-страйков каналы могут делать встречные уведомления. Если третья сторона не инициирует судебный процесс в течение 10 рабочих дней, каналы будут восстановлены", – говорится в сообщении.

В YouTube добавили, что видеохостинг не выступает арбитром в таких делах, а предоставляет технические средства обмена информацией.

Ранее руководитель RT DE и Ruptly сообщила, что YouTube удалил без права восстановления два немецких канала RT – RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Администрация видеохостинга заявила, что два немецких канала RT были удалены с площадки в связи с публикацией ими ложных данных о пандемии коронавируса.

