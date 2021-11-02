Google-аккаунт и YouTube-канал СК Белоруссии заблокировали из-за санкций

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Официальный Google-аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Белоруссии заблокировали из-за введенных санкций. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на официального представителя СК.

В комитете рассказали, что YouTube-канал содержал официальные заявления представителей ведомства, сюжеты по уголовным делам, материалы по борьбе с наркотрафиком и международной киберпреступностью.

"На канале находились сотни видеоматериалов, некоторые имели более миллиона просмотров. Часть касалась в том числе международного взаимодействия с ФБР США, международной компанией VISA по вопросам хищения с банковских карт граждан", – подчеркнули в СК.

В Google отметили, что аккаунт нельзя восстановить.

"Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций", – подчеркнули в компании.

Ранее МВД Белоруссии признало экстремистскими формированиями телеграм-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA. Отмечается, что данные каналы были включены в соответствующий перечень формирований, организаций и индивидуальных предпринимателей.

