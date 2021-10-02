В МИД прокомментировали ситуацию с белорусским филиалом "Комсомольской правды"

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на важность соблюдения прав журналистов в Белоруссии в соответствии с международными нормами. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат заявила, что посольство России в Минске находится в контакте с белорусской стороной по вопросам работы "Комсомольской правды", которая является филиалом российского издания.

"Речь идет о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами", – заявила Захарова.

Ранее на неделе сайт издания "Комсомольская правда в Беларуси" был заблокирован. 2 октября ряд СМИ сообщили о задержании журналиста издания Геннадия Можейко. В его квартире был проведен обыск.

В конце сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал сообщения западных политиков и СМИ о возможном вхождении республики в состав Российской Федерации. Глава государства назвал их выдумкой.