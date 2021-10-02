В МИД прокомментировали ситуацию с белорусским филиалом "Комсомольской правды"

17:16
Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на важность соблюдения прав журналистов в Белоруссии в соответствии с международными нормами. Об этом сообщает ТАСС.
Дипломат заявила, что посольство России в Минске находится в контакте с белорусской стороной по вопросам работы "Комсомольской правды", которая является филиалом российского издания.
"Речь идет о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами", – заявила Захарова.
Ранее на неделе сайт издания "Комсомольская правда в Беларуси" был заблокирован. 2 октября ряд СМИ сообщили о задержании журналиста издания Геннадия Можейко. В его квартире был проведен обыск.
В конце сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал сообщения западных политиков и СМИ о возможном вхождении республики в состав Российской Федерации. Глава государства назвал их выдумкой.
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