В Минске заявили, что программа Союзного государства не ведет к потере суверенитета

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Реализация программы Союзного государства Белоруссии и России не ведет за собой потерю политического или экономического суверенитета обеих стран. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь-1" сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Он отметил, что стороны специально не допускали утечек на этапе мероприятия, поскольку позиции часто менялись. Планировалось познакомить белорусское и российское общество с готовым вариантом, который не создавал бы почвы для спекуляций.

"То, что вчера с российским премьером более широко, чем главы государств, презентовали наши договоренности, сняло очень многие вопросы. Ни одно из мероприятий, которое будет реализовываться в рамках союзных программ, не предполагает ограничений или потерю ни политического, ни экономического суверенитета Беларуси", – подчеркнул Головченко.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что решение об углублении интеграции России и Белоруссии на основе 28 союзных программ одобрено. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, документы будут одобрены окончательно Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в октябре текущего года.

