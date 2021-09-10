Между городами России и Белоруссии будет увеличено число маршрутов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Между городами России и Белоруссии будет увеличено число железнодорожных маршрутов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства.
"В транспортной сфере, несмотря на пандемию коронавируса, мы увеличим число железнодорожных маршрутов, которые соединяют города России и Белоруссии", – заявил министр.
Премьер-министр напомнил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение полностью возобновить авиасообщение между странами из аэропортов, которые в том числе открыты для международных рейсов. Россия с 21 сентября снимет все ограничения на авиасообщение с Белоруссией.
Ранее президент РФ заявил, что договор об объединении рынка газа России и Белоруссии будет подписан 1 декабря 2023 года.
Пакет интеграционных документов, который планирует одобрить Совет министров Союзного государства России и Белоруссии предусматривает единый рынок нефти и нефтепродуктов, электроэнергии, а также единого оборонного пространства.
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