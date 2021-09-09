Путин сообщил, что обсудил с Лукашенко формирование единого оборонного пространства

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко формирование единого оборонного пространства двух стран и обеспечение безопасности. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров.
"Сегодня нами обсуждены вопросы строительства единого оборонного пространства и обеспечение безопасности Союзного государства на внешнем периметре", – сказам российский лидер.
Путин также отметил, что российско-белорусские военные учения "Запад-2021" не направлены против кого-либо. По его словам, в условиях активности НАТО они являются оправданными.
В свою очередь, президент Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия будут наращивать совместное противодействие военным угрозам.
Ранее Владимир Путин заявил, что договор об объединении рынка газа России и Белоруссии будет подписан 1 декабря 2023 года. Глава государства уточнил, что цена на российский газ для Белоруссии сохранится на уровне текущего года.
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