Путин сообщил, что обсудил с Лукашенко формирование единого оборонного пространства

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Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко формирование единого оборонного пространства двух стран и обеспечение безопасности. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров.

"Сегодня нами обсуждены вопросы строительства единого оборонного пространства и обеспечение безопасности Союзного государства на внешнем периметре", – сказам российский лидер.

Путин также отметил, что российско-белорусские военные учения "Запад-2021" не направлены против кого-либо. По его словам, в условиях активности НАТО они являются оправданными.

В свою очередь, президент Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия будут наращивать совместное противодействие военным угрозам.

Ранее Владимир Путин заявил, что договор об объединении рынка газа России и Белоруссии будет подписан 1 декабря 2023 года. Глава государства уточнил, что цена на российский газ для Белоруссии сохранится на уровне текущего года.