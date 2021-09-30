Лукашенко назвал вопрос вступления Белоруссии в РФ выдумкой Запада

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вхождение республики в состав Российской Федерации не рассматривается, передает ТАСС.

"Мы с [Владимиром] Путиным, руководство России и Беларуси в целом достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования", – заявил глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что любые предположения на тему объединения являются выдумкой коллективного Запада.

Ранее президент Белоруссии заявил, что русские и белорусы являются практически единым народом. Во время встречи с Владимиром Путиным Лукашенко отметил, что обе страны развиваются в союзе.

Президент РФ добавил, что стороны обсудили формирование единого оборонного пространства двух стран и обеспечение безопасности. С 1 декабря 2023 года также планируется объединить рынок газа России и Белоруссии.