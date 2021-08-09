При опасности развязывания мировой войны ВС РФ будут размещены в Белоруссии – Лукашенко

16:33
Фото: ТАСС/Виталий Невар
При угрозе развязывания новой мировой войны вооруженные силы России будут размещены в Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Он также добавил, что сейчас нет необходимости в создании в стране российских баз.
"Если будет нужно, то тут не просто будет база, тут все Вооруженные силы Российской Федерации будут размещены. Если нужно. При каких условиях? В случае опасности развязывания новой мировой войны", – отметил белорусский лидер.
Лукашенко также считает, что России нет смысла размещать атомное оружие в Белоруссии. По его словам, между странами жесткий военно-политический союз и не существует споров.
Ранее Лукашенко высказался о возможном вхождении Белоруссии в состав России. По его словам, данный вопрос не стоит на повестке дня, в настоящее время в этом нет никакой необходимости.
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