При опасности развязывания мировой войны ВС РФ будут размещены в Белоруссии – Лукашенко

Фото: ТАСС/Виталий Невар

При угрозе развязывания новой мировой войны вооруженные силы России будут размещены в Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Он также добавил, что сейчас нет необходимости в создании в стране российских баз.

"Если будет нужно, то тут не просто будет база, тут все Вооруженные силы Российской Федерации будут размещены. Если нужно. При каких условиях? В случае опасности развязывания новой мировой войны", – отметил белорусский лидер.

Лукашенко также считает, что России нет смысла размещать атомное оружие в Белоруссии. По его словам, между странами жесткий военно-политический союз и не существует споров.

Ранее Лукашенко высказался о возможном вхождении Белоруссии в состав России. По его словам, данный вопрос не стоит на повестке дня, в настоящее время в этом нет никакой необходимости.